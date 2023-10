Minecraft har nå passert 300 millioner solgte eksemplarer

HQ

Minecraft er virkelig en gigant i spillverdenen. Til tross for at det bare er 15 år siden den klossete tittelen ble lansert, har den nå passert en milepæl som de fleste andre spill bare kan drømme om. Under feiringen av Minecraft Live i helgen avslørte Mojang at spillet nå har solgt over 300 millioner eksemplarer.

Det betyr at Minecraft ganske raskt er i ferd med å ta igjen lederen i flokken, Tetris, som nylig ble rapportert å ha solgt over 520 millioner eksemplarer i løpet av sin levetid og etter lanseringen i 1984.

For å markere den utrolige prestasjonen fra Minecraft, delte Mojang også litt informasjon om hva den kollektive spillerbasen vanligvis foretar seg i løpet av en dag i spillet. Vi får vite at 15 millioner skjeletter blir drept, 700 000 kaker blir bakt, 6,7 millioner diamanter blir utvunnet, 8,8 millioner hakker blir laget, 915 km blir tilbakelagt på hesteryggen og 400 000 ulver blir temmet.

Det vil nok ikke ta lang tid før Minecraft runder nok en imponerende salgsmilepæl, særlig med tanke på hvor raskt spillet fortsetter å selge eksemplarer.