Minecraft lanserer et Crocs-samarbeid

Det har vært en haug av Minecraft-samarbeid gjennom årene, både mer og mindre forventet. 2023s første eksempel er i sistnevnte kategori.

Crocs har annonsert en Minecraft-samling som inneholder to par Classic Clogs (for voksne og barn), to par Classic Elevated Clogs (for voksne og barn), et par Classic Slides og noen få andre godbiter, for eksempel pins å feste til skoene og et tema for spillet.

Samlingen vil bli utgitt 16. februar, og du kan kjøpe den på Amazon, Foot Locker og Crocs.com. Sjekk ut bildet nedenfor for å se disse skoene. Kommer du til å kle føttene i Minecraft-skoene på stranden i sommer?