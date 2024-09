Minecraft mister PlayStation VR-støtte tidlig i 2025

HQ

Det var en stor nyhet for fire år siden da Mojang lanserte en Playstation VR-oppdatering til Minecraft. Men VR-interessen har avtatt betraktelig siden den gang, og nå sier studioet at det er på tide å avslutte støtten :

"Vår evne til å støtte PlayStation VR har kommet til en slutt, og vil ikke lenger støttes i oppdateringer etter mars 2025."

Det er verdt å nevne at dette handler om PSVR for PlayStation 4, ettersom PSVR2 for PlayStation 5 ikke støttes i det hele tatt, og det er usikkert om det noen gang vil bli lagt til. En oppdatert versjon av Minecraft for Playstation 5 sies imidlertid å være under utvikling, men siden Sony ikke ser ut til å være interessert i PSVR2, er det ikke sikkert Mojang er så interessert heller.