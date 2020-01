Minecraft og Destiny var tiårets største nye spillserier i England

2020 er ikke bare et nytt spillår, det er starten på et helt nytt tiår, og derfor kan det være ganske underholdende å se tilbake på tiåret som har gått, og finne ut av hvilke nye spillserier som dominerte markedet i det tidsrommet.

Det er presis hva GamesIndustry har gjort (via GamingBolt), for de har nemlig satt sammen en liste over de bestselgende nye spillseriene på det engelske markedet fra 2010 til 2019. Det er to forskjellige lister, en basert på antallet solgte eksemplarer per serie, og en basert på omsetningen derfra, som naturligvis også tar mikrotransaksjoner i betraktning.

Det er Minecraft, Destiny og faktisk Watch Dogs som topper her, men også The Last of Us, Dead Island og Titanfall får lov til å være med. Du kan se listene nedenfor.

Antall solgte eksemplarer:

1. Minecraft

2. Destiny

3. Zumba Fitness

4. Watch Dogs

5. Kinect Sports

6. The Last of Us

7. Dead Island

8. L.A. Noire

9. Dishonored

10. Titanfall

Størst omsetning:

1. Destiny

2. Minecraft

3. Watch Dogs

4. Zumba Fitness

5. The Last of Us

6. Kinect Sports

7. Titanfall

8. L.A. Noire

9. Overwatch

10. Dead Island