Minecraft oppdateres med nye teksturer og forbedret belysning

En stor ansiktsløftning venter Minecraft med Vibrant Visuals-oppdateringen, som Mojang nettopp har vist frem. Oppdateringen har som mål å forbedre spillets grafikk betydelig uten at det går på bekostning av den ikoniske, blokkerte estetikken. Utviklingen av denne oppdateringen har pågått i flere år bak studioets vegger, og Minecraft leder Ingela Garneji forklarte at prosessen bød på mange utfordringer, og at man har tatt lærdom av tidligere feilsteg.

"Vi har tatt til oss mye av den lærdommen. Så denne gangen ga studioet teamet virkelig rom til å bygge inn grunnlaget for motoren som vi ønsket å levere på disse funksjonssettene. Vi tok ikke for mye på forskudd og lovet en masse ting som vi ikke kunne bygge før vi faktisk hadde bygget dem og delt dem med resten av teamet."

Produktsjef Maddie Psenka understreket også at teamet er fokusert på å bygge et solid fundament som Minecraft kan lene seg på fremover. Oppdateringen vil være tilgjengelig for både Bedrock- og Java-utgavene av spillet. Dette betyr at spillere på plattformer som PS5, Xbox Series X|S og visse iOS- og Android-enheter vil kunne glede seg over disse visuelle forbedringene.

Det er helt valgfritt å bruke den nye visuelle profilen, og den kan slås av eller på via innstillingene i spillet. For de som velger å aktivere Vibrant Visuals, vil opplevelsen bli transformerende, med volumetrisk tåke og strålesporing som gjør at omgivelsene føles langt mer levende enn noen gang før.

Ingen offisiell utgivelsesdato for oppdateringen er kunngjort ennå, men Mojang lovet at spillerne kan forvente å nyte dette visuelle skuespillet "veldig snart".

Ser du frem til Vibrant Visuals?