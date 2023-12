Minecraft Preview tilbyr nå 4k-oppløsning for Xbox Series S/X

HQ

Hovedattraksjonen i den siste oppdateringen av Minecraft Preview er Armadillo-mobben, men etter at oppdateringsnotatene nå har blitt presentert, tror vi at det er en annen funksjon som vil stjele all oppmerksomheten. I tillegg til masse informasjon om Armadillo-mobben, en skapning som "dropper en scute som kan brukes til å lage ulverustning, som for øyeblikket gir den firbeinte vennen din omtrent like mye beskyttelse som en diamanthesterustning" - kan vi også lese at Xbox Series S/X har fått en lenge etterspurt funksjon:

- "Lagt til støtte for 4K-oppløsning for Xbox Series-konsoller".

Selv om dette fortsatt bare er Minecraft Preview (les mer om det her), er det sannsynligvis en indikasjon på at det er i ferd med å bli lagt til for vanlige Minecraft spillere på Xbox Series S/X ganske snart. Forhåpentligvis blir det også lagt til på PlayStation 5 etter hvert.