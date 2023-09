Minecraft ser ut til å få en full Xbox Series S/X-utgivelse

HQ

Minecraft kan spilles på så å si alt i dag, men så langt har det ikke blitt laget en versjon spesielt for Playstation 5 og Xbox Series S/X, som har vært avhengig av bakoverkompatibilitet. Nå ser dette ut til å skje for sistnevnte, ettersom både den tyske(USK) og den amerikanske(ESRB) har godkjent versjoner for Xbox Series S/X.

Dette betyr at SSD-enheten sannsynligvis vil bli utnyttet på en bedre måte og også få mer moderne grafiske funksjoner med mer. Ettersom to store klassifiseringsorganer allerede har avslørt spillets eksistens, antar vi at en formell kunngjøring ikke er så langt unna. Kanskje er det noe vi får se på Tokyo Game Show senere denne måneden?

Takk til GamingBolt