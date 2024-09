Minecraft vil få mindre og hyppigere oppdateringer fremover

HQ

Mojang har kunngjort planer om å endre hvordan de vanligvis går frem for å oppdatere og forbedre Minecraft. Vi har blitt fortalt at spillet nå vil motta mindre, men hyppigere gratis spilloppdateringer som vil variere i størrelse og bringe nye funksjoner. Dette betyr at du kan forvente nye måter å spille på gjennom hele året, i stedet for bare å forvente en stor oppdatering hver sommer.

Dette er heller ikke alt Mojang har planlagt. Utvikleren lover at medlemmer av teamet "fokuserer på langsiktige initiativer for å sikre at vi kan fortsette å utvikle Minecraft langt inn i fremtiden." Når det gjelder hva dette betyr, vil den umiddelbare fremtiden også inkludere en PS5-versjon av spillet og bedre flerspillerelementer.

Mojang legger også til at Minecraft Live blir justert og vil få et nytt format som vil være en mer fokusert sending som skjer to ganger i året. Det er uklart når den neste vil dukke opp, men vanligvis kan vi forvente en i oktober. Utvikleren viste også raskt frem det endelige designet for Armadillo mob, som du kan se nedenfor.

Tror du dette er riktig retning fremover for Minecraft?