Minecrafts siste baby mob-design bringer baby Hoglins, Pandas, Snifflets og mer

Mojang har jobbet ganske utrettelig for å bringe babyversjoner av de forskjellige mobberne til Minecraft, og på denne fronten har nå den siste batchen med babymobber blitt avslørt og til og med gått inn i Java snapshot, Bedrock beta og forhåndsvisningstesting.

Når det gjelder hvilke mobber som har fått den infantile behandlingen, er det en samling fra Overworld og Nether, som spenner over baby Hoglins, Zoglins, Striders, Snifflets og Pandas, og hvis du lurer på hva du kan forvente av disse små skapningene, deler kunngjøringsblogginnlegget litt informasjon.

Når det gjelder baby Hoglins, får vi vite at vi kan forvente oss "små støttenner, små striper og en liten kropp", men med forbehold om at disse skapningene "fortsatt er like fiendtlige som alltid, så gush på egen risiko!" Flytter over til baby Zoglins, disse er "like baby som en hoglin, men med en dash av NOPE"</em> som de vil "slå frykt (og forvirret hengivenhet)" for de som kommer nær. Når det gjelder Nether-mobben, er babyen Strider ikke annerledes enn Hoglin og Zoglin, da den "aldri har vært en munter liten skapning", og til og med beskrives som en "gretten baby".

I Oververdenen har babyen Snifflet en "bedårende snute og sploot" og vil "stjele hjertet ditt - og luktesporet ditt". Og til slutt beskrives babypandaene som "fluffy little wonders" som "bring nothing but pure-hearted, tumbling joy to the Overworld."

Når alt dette er sagt, hvilken babymobb gleder du deg mest til å møte når den lanseres i Minecraft som en del av det fullstendige spillet som en del av det første slippet i 2026?