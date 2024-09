Minecrafts neste biome vil ikke være veldig muntert eller naturskjønt

HQ

Under det første fornyede Minecraft Live -showet som ble arrangert i helgen fikk vi se hva som er neste for den blokkerte verdenen. Den største avsløringen som var planlagt for fremtiden til Mojangs titan, var at det neste biomet vil ta oss inn i en del av verden som er langt fra lykkelig, livlig og naturskjønn.

Kjent som The Pale Garden, har dette biomet en skumlere og mer foruroligende stemning, noe som gjør det til en perfekt kunngjøring rett før Halloween-måneden. Mojang forteller oss om dette nye biomet, og legger til :

"På dagtid er den bleke hagen fredelig, men når natten faller på, får biomet en uhyggelig stemning. Og den skumle følelsen kan bli til frykt når du møter knirkingen!"

Det er her Mojang også introduserer oss for den neste mobben som blir med Minecraft, vi blir fortalt at den vil bli kjent som The Creaking, og når det gjelder hvordan den vil oppføre seg, legger utvikleren til:

"Våg å se på denne fiendtlige mobben, og den vil fryse på plass. Angrip det direkte, og sveipene dine vil ikke ha noen effekt. Du må søke etter den knirkende hjerteblokken for å ha en sjanse til å overleve."

Det er uklart når The Pale Garden og The Creaking vil ankomme Minecraft.