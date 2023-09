Mineko's Night Market får en fantastisk lanseringstrailer

HQ

Mineko's Night Market har vært under utvikling i minst åtte år, men denne uken ble det endelig lansert til PC og Switch. Det finurlige eventyret er sterkt inspirert av Japan og katter, og følger Mineko når hun flytter til en liten øy.

Her skjer det merkelige ting med agenter som fanger katter. Mineko starter en motstandsbevegelse på et nattmarked der hun kan hjelpe både mennesker og katter. Stol på meg når jeg sier at du bør sjekke ut denne traileren. Dette er et av de vakreste spillene på lenge.

PlayStation- og Xbox-spillere kan også bli med på moroa fra 26. oktober.