Mini Countryman E: Ny design med mer enn 500 km elektrisk rekkevidde

Mini Countryman E har en ren elektrisk rekkevidde på opptil 501 kilometer (WLTP), noe som gjør den største modellen i Mini-familien til en særdeles attraktiv følgesvenn på alle slags eventyr. Den betydelige økningen i rekkevidde er oppnådd gjennom en kombinasjon av innovative tekniske løsninger. Kjernen er den nye silisiumkarbidomformeren (SiC), som sørger for svært effektiv energiomforming og minimerer strømtapene. I tillegg er nettokapasiteten til høyspenningslagringssystemet økt til 65,2 kWh, noe som gir mer brukbar energi. I tillegg reduserer lavfriksjonshjullagrene på forakselen rullemotstanden og bidrar dermed til den totale optimaliseringen.

Den økte rekkevidden til Mini Countryman E, opp til 501 kilometer (WLTP), skaper ny frihet og reduserer ladebehovet betydelig. Enten det er på landet eller på motorveien, takket være DC-hurtigladeteknologien kan den helelektriske Mini Countryman lade batteriet fra 10 til 80 prosent på mindre enn 30 minutter.

Innvendig gir den 24 cm store OLED-skjermen i midten intuitiv kontroll over alle infotainment- og førerassistansesystemene, noe som muliggjør autonom kjøring opp til nivå 2, samtidig som det sørger for omfattende sikkerhet og maksimal komfort.

Vil du prøve den nye Mini-modellen?