Minimo ønsker å kombinere MMO og roguelikes i en kaotisk flerspilleropplevelse

Folkene over på Low Drag Labs ønsker å puste liv i en verden av massivt flerspiller online action, alt ved å debutere et nytt prosjekt kjent som Minimo. Dette er en ambisiøs tittel som kombinerer MMO-spill med en roguelike-strukturering og utforsker en idé der vi ser 200 spillere bli sluppet inn i en lobby og gitt 30 minutter til å plyndre, gå opp i nivå og forberede seg på innkommende store og krevende sjefskamper der alle må trekke sin vekt.

Minimo er designet for å gi et massivt samarbeidsspill der hundrevis av spillere slår seg sammen for å fullføre de samme målene, og lover å levere unike løp der nye stier, møter og utfordringer tilbys gjennom det prosedyregenererte oppsettet. På samme måte gir den 30-minutters spillsløyfestrukturen mulighet for fartsfylt action som er lett å komme innom, samtidig som de 50 spillbare klassene gir dybde og variasjon og måter å eksperimentere med bygging og lagbygging på. Til slutt har vi blitt lovet at Minimo har delt verdensprogresjon, noe som betyr at etter hvert som fellesskapet fortsetter å fullføre oppgaver, vil nye regioner, tøffere møter, skjulte hemmeligheter og større sjefer ankomme i samme runde.

For øyeblikket er det ikke gitt noen utgivelsesdato for Minimo, men en kunngjøringstrailer er delt, som du kan se nedenfor. Low Drag Labs 'medstifter Jon Selin har også delt en kort uttalelse om hvorfor teamet ønsket å lage Minimo, og forklarte følgende :

"MMO-er pleide å levere noen av de største, mest uforglemmelige øyeblikkene i spill, men de har også blitt stadig mer utilgjengelige for de fleste spillere. Med Minimo ønsket vi å fange den magien og komprimere den til noe raskt, sosialt og uendelig spillbart, en massiv samarbeidsopplevelse du kan hoppe inn i på bare 30 minutter. Det er delt kaos, raske beslutninger og uforglemmelige eventyr."

Er du interessert i Minimo?