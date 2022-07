Minions invaderer Minecraft i ny DLC

HQ

Minecraft har tidligere samarbeidet med mange populære serier, og nå er det tid for enda et slikt samarbeid. Denne gangen er de fantastiske Minions som invaderer Minecraft sammen med Gru for å feire Minions: The Rise of Gru-premieren.

Den offisielle beskrivelsen lyder som følger:

"Playing as Gru, your quest is to become the biggest, baddest super-villain, and to do that you'll need to gather gadgets, Minions and your courage to take on the Vicious 6: a team of supervillains who aren't thrilled about your attempts to steal their thunder. As your devious plans take shape, you'll need to fill up your villain-o-meter by sneaking, racing, and directing your Minions in increasingly crafty ways before facing your foes in a fiery final showdown. If you think you know what happens next then hold onto your Plasma Jelly Launchers, friend, because you'll now face the Vicious 6 in a whole new way!"

Om du synes det høres interessant ut kan du surfe over til Minecraft Marketplace for å skaffe DLC-en og starte din karriere som den ondeste superskurken verden noensinne har sett. Om du virkelig elsker Minions men ikke vil kjøpe denne nye DLC-en, får du også en gratis Minion-hettegenser i spillet som venter på deg i Dressing Room.