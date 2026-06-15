Minst 15 migranter funnet døde ved kysten av Libya

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Minst 15 lik av migranter har skyllet i land i Libya, melder Reuters. Leger forklarte at likene ble funnet i byen Khumas, nær hovedstaden Tripoli, og allerede er begravet.

Årsakene til dødsfallene og andre omstendigheter er fortsatt uklare. Kilden oppgir ikke når eller hvordan migrantene opprinnelig døde, bare at redningsmannskapene fant dem. Uansett understreker den nye hendelsen Libyas rolle som en farlig migrasjonsrute. Helt siden opprøret i 2011 har det afrikanske landet blitt et viktig transittpunkt for migranter som flykter fra fattigdom eller konflikt, og mange risikerer livsfarlige reiser, først gjennom ørkenen og deretter over Middelhavet.