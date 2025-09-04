Minst 15 personer omkommer i en taubaneulykke i Lisboa

HQ

Siste nytt om Portugal . Lisboas ikoniske taubane Gloria sporet av denne uken, og minst 15 mennesker omkom og 18 ble skadet. Ulykken ødela en av byens mest kjente attraksjoner, et symbol på de gamle bydelene og en populær rute for både turister og lokalbefolkningen.

Redningsmannskaper jobbet seg gjennom ruinene mens myndighetene bekreftet at utenlandske statsborgere var blant ofrene. Både den portugisiske presidenten og borgermesteren i Lisboa uttrykte dyp sorg, og regjeringen erklærte nasjonal sørgedag.

Etterforskere har innledet en formell etterforskning av årsaken til ulykken, som gjorde en elsket, hundre år gammel transportlinje til åsted for en av hovedstadens mørkeste dager. "Det er en tragisk dag for byen vår. Lisboa er i sorg, det er en tragisk, tragisk hendelse", sa ordføreren.