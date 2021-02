Minst 4,5 millioner PlayStation 5 har blitt solgt

Du ser på Annonser

Både Microsoft og Sony har skrytt av at henholdsvis Xbox Series og PlayStation 5 har hatt de to selskapenes beste konsollanseringer noen gang, men begge to har vært meget hemmelighetsfulle hva spesifikke tall angår. Heldigvis må de offentliggjøre slikt i finansrapporter, så nå har vi fått en indikasjon på hvor mange PlayStation 5-konsoller som finnes der ute.

Sony avslører nemlig i sin nyeste rapport at de hadde sendt 4,5 millioner PlayStation 5-enheter til butikker i 2020, og siden selskapet også har skrytt av at absolutt alle konsoller ble solgt i fjor betyr dette altså det finnes over 4,5 millioner PlayStation 5-er i hjem verden over. Til sammenligning ble det solgt 4,2 millioner PlayStation 4-konsoller da den ble lansert i 2013, så Sony snakket sant da de sa dette har vært den beste konsollanseringen deres. Derfor er det vel også ekstra kjedelig både for dem og de av dere som fortsatt ikke har fått en i hus at Covid-19 og et par andre ting har hemmet produksjonen en del. I alle fall håper Sony å få sendt ut minst 3 millioner ekstra konsoll før 31. mars, så det er fortsatt håp å få fingrene i en før de neste PS5-eksklusivene kommer.