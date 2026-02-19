Minst åtte skiløpere omkommet etter snøskred i California

HQ

Åtte skiløpere er bekreftet omkommet etter at et kraftig snøskred feide gjennom terrenget i nærheten av Lake Tahoe, opplyser myndighetene onsdag (via BBC). Et niende medlem av gruppen er fortsatt savnet og antas omkommet mens leteaksjonene fortsetter under farlige forhold.

Skredet gikk tirsdag morgen i Castle Peak-området og begravde en gruppe på 15 skiløpere som var på en guidet tur. Seks personer ble reddet ut, og to av dem ble kjørt til sykehus med ikke-livstruende skader. Ifølge myndighetene var det både rekreasjonsskiløpere og profesjonelle guider som var på vei tilbake fra en tredagers tur.

Store snømengder har gjort redningsarbeidet vanskelig, og ifølge myndighetene i Tahoe National Forest har det falt nesten en meter ekstra snø siden skredet. Myndighetene advarte om at skredfaren fortsatt er høy, og oppfordret publikum til å unngå utmarka mens mannskapene jobber med å berge ofrene...