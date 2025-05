Mislykket Battle Royale Super People vender tilbake til livet

I en tid der Battle Royale kommer og går raskere enn en søt sommerdag, ville du bli tilgitt for å glemme Super People. Spillet kom fra utvikleren Wonder People, og solgte seg selv på å gi spillerne tilgang til superkrefter i en battle royale, med spesielle evner de kunne bruke for å være de siste som sto igjen.

HQ

Siterer lavt antall spillere tilbake i 2023, stengte spillet ned, men det ser nå ut til å komme tilbake med en ny betatest som er stilt opp for neste måned. I henhold til spillets butikkside på Steam, Super People vil ha en lukket betatest som kjører fra 18. juni.

Denne nye versjonen av Super People lover å være bedre og mer raffinert, men hvis du ønsket å se hvordan den lukkede betatesten ser ut for deg selv, har dessverre søknader om å registrere deg siden stengt. Ganske snart vil vi imidlertid ha inntrykk fra denne superversjonen av Super People.