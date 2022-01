Mission: Impossible 7 og 8 forsinkes enda mer

HQ

De aller fleste filmer har rukket å bli utsatt en rekke ganger som følge av pandemien, men det må være lov å si at Tom Cruise er en av dem som har følte det mest. Særlig etter i kveld.

Paramount forteller i en pressemelding at de har bestemt seg for å utsette begge to kommende Mission: Impossible-filmene atter en gang, og igjen snart vi ikke om rent lite heller. Mission: Impossible 7 skyves nå fra den 30. september i år til den 14. juli 2023. Om du følger duoen tett ser du muligens at dette er etter den planlagte premieren til film nummer åtte, noe som sikkert er en av grunnene til at Mission: Impossible 8 utsettes helt fra den 7. juli 2023 til den 28. juni 2024. Ventetidene blir altså veldig mye lengre enn vi først trodde.