Noe av det aller første vi fikk se fra de kommende Mission: Impossible - Dead Reckoning-filmene var fra disse kanter siden deler av arbeidet foregår i Norge. Nærmere bestemt har det vært mye fokus på at Tom Cruise brukte dager på å hoppe utover Hellesylt med en motorsykkel, og at dette blir et av de største stuntene i første del. Hva passer vel da bedre enn å lære om hvor mye arbeid som står bak?

Paramount Pictures har gitt oss en over ni minutter lang video som viser hvordan forberedelsene var for det heftige Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One-stuntet i Hellesylt, og hvordan det var å faktisk gjennomføre det skikkelig. Samtidig nevner flere at dette nok er filmhistoriens største stunt, noe jeg kan forstå etter å ha sett videoen under. Nå er det bare å glede seg til å se hvordan det ser ut i selve filmen om sju måneder.