Mission: Impossible - Dead Reckoning viser Norge i teasertrailer

Selv om en rekke utsettelser har gjort sitt for at vi fortsatt er over et år unna premieren til det vi enkelt kan kalle Mission: Impossible 8 kunne selvsagt ikke Tom Cruise dy seg fra å gi de som så Top Gun: Maverick på kino i forrige uke noen glimt av hans neste film. Denne teasertraileren har nå blitt offentliggjort.

Som om det ikke var nok at den over to minutter lange videoen av Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One generelt viser heftige stunt og hinter til den dramatiske historien får vi også noen både korte, vakre og veldig spennende glimt fra Norge. Blant annet får vi se stuntet som ble filmet i Stranda, noe som sies å være Cruise sitt farligste stunt noen gang.