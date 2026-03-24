Mistenkt drone styrter i Litauen nær grensen til Hviterussland

Litauen sier at en mistenkt drone kom inn i luftrommet og styrtet ned i en frossen innsjø nær grensen til Hviterussland, noe som har ført til en sikkerhetsgjennomgang.

Ifølge denlitauiske hæren antas det at vrakrester som er funnet rundt et hull i isen, stammer fra dronen. Opptakene som ble offentliggjort av den nasjonale kringkasteren LRT, viser en summende lyd etterfulgt av en eksplosjon, og man ser fragmenter fly opp i luften.

Militære tjenestemenn sier at det mest sannsynlige er at dronen stammer fra Hviterussland, med tanke på nærheten til krasjstedet, som ligger rundt 20 km fra grensen. Det er imidlertid ikke funnet noen eksplosiver på stedet så langt.

Grenseovergangen mellom Hviterussland og Litauen

Statsminister Inga Ruginienė har innkalt til et hastemøte i den nasjonale sikkerhetskommisjonen for å vurdere situasjonen.

Hendelsen bidrar til å øke spenningen i regionen. Litauen, som er medlem av NATO, har tidligere bedt om et sterkere luftforsvar etter lignende droneangrep i 2025.

Årsaken til denne hendelsen er fortsatt under etterforskning.