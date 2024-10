Mistfall Hunter har estetikken til en Souls med utvinningsmekanikk

Det ser ut til at Microsoft har fått noen nye venner i det siste, og en av dem har vært Bellring Games. De ringer kanskje ikke en bjelle akkurat nå, men de slipper Mistfall Hunter på PC og Xbox Series i 2025, og da vil du definitivt ønske å vite mer om dem.

Mistfall Hunter Bellring Games ble avduket på Xbox Partner Preview-arrangementet som et sjeleliknende spill som inkorporerer ekstraksjonsspillsystemer. Vi er ikke helt sikre på hvordan denne miksen fungerer ennå, men vi har allerede sett fra teaser-traileren at de har Elden Ring og FromSoftware å takke for mye av kunstverket. På den annen side vil tittelen tillate deg å velge mellom forskjellige typer krigere og magikere for å utforske en ny verden av mørk, gotisk fantasi.

Mistfall Hunter er for tiden i Closed Beta, og vil ankomme i 2025. Sjekk ut traileren nedenfor.