Mistfall Hunter lanseres i juli, PS5-versjon bekreftet

Se opp, ARC Raiders, da denne sommeren kan gi litt ekstraksjonsbasert konkurranse i form av Mistfall Hunter. PvPvE mørk fantasy RPG har satt opp sin veikart for lansering, med noen enorme innholdsdråper underveis.

Etter å ha gitt ut sin nyeste klasse, Withered Knight, tilbake i slutten av 2025, kunngjorde utvikleren Bellring Games at dette bare var den første av mange store endringer som kommer til Mistfall Hunters. En overhaling av kjernekampen er satt til å ankomme, sammen med andre balanseendringer til solo- og lagspill, klassene i spillet og mer. Dette har presset lanseringsplanene litt tilbake, men Mistfall Hunters kommer fortsatt i 2026.

Mer spesifikt vil spillet lanseres i juli, med en stor betatest planlagt for Steam Next Fest den 15. juni. Dessuten, som fansen hadde bedt om, er en PS5-versjon bekreftet og vil lanseres sammen med Xbox Series X / S og PC-versjoner i juli. En mindre test er planlagt i april i år, som kun vil være for inviterte.