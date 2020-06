Mixer legges ned - Ninja, Shroud og fler går tilbake til Twitch

Du ser på Annonser

Microsoft virket virkelig klare for å ta opp kampen mot Twitch, Youtube og andre store streamingtjenester da de begynte å inngå eksklusive avtaler med Tyler "Ninja" Blevins, Michael "Shroud" Grzesiek og andre elskede stremere om å gå over til Mixer i fjor, så kveldens annonsering kommer meget overraskende.

Selskapet kan avsløre at Mixer legges ned den 22. juli. Grunnen er enkelt og greit at Microsoft har inngått et partnerskap med Facebook Gaming for å streame der i stedet i håp om å gi brukere av selskapenes tjenester et større publikum og bedre kvalitet.

Alle streamere som ønsker å bli med videre vil gradvis bringes over til Facebook Gaming, men samtidig oppheves alle kontrakter med for eksempel Ninja siden Mixer på papiret ikke vil finnes lenger. Dermed står både han og alle de andre frie til å gå tilbake til Twitch eller hva de enn vil.

En annen interessant konsekvens av dette er at Project xCloud, Xbox-avdelingens spillstreamingtjeneste, også vil integreres i Facebook Gaming, noe som uten tvil vil la enda flere prøve den meget spennende teknologien.