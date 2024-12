Miyamoto fikk sønnen sin til å teste Super Mario 64 - beskriver det som en frustrerende opplevelse

HQ

Har denne gutten noen hjerne? Det spørsmålet stilte Nintendos legendariske spilldesigner seg selv for moro skyld under utviklingen av Super Mario 64. Sønnen hans var en av ti skolebarn som fikk muligheten til å prøve Bob-omb Battlefield på et tidlig stadium, der Miyamoto observerte at gutten gjentatte ganger prøvde å klatre opp en steinvegg.

Dette avslørte han i et gammelt, nylig gjenoppdaget intervju, der han beskrev situasjonen på følgende måte :

"Da jeg så ham prøve dusinvis av ganger, om og om igjen, å komme seg opp denne uklatrebare bakken, kunne jeg som forelder ikke annet enn å tenke: 'Jøss, har denne gutten noen hjerne?'"

Men til tross for dette ønsket barna å fortsette, gang på gang, og denne opplevelsen påvirket Miyamotos syn på spilldesign, spesielt ideen om at et spill kan være underholdende selv om spilleren ikke kommer videre. Han reflekterte over den tradisjonelle oppfatningen om at et spill må være rimelig for å være morsomt, og bemerket at Super Mario 64 viste at spill kan være engasjerende selv uten umiddelbar suksess.

Spilte du Super Mario 64 da du vokste opp, og var det øyeblikk som var mer utfordrende enn andre?