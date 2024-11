Miyamoto innrømmer at Navi er akilleshælen i The Legend of Zelda: Ocarina of Time

HQ

En av de største spillklassikerne i historien er ikke uten feil. For selv om The Legend of Zelda: Ocarina of Time er hyllet som et mesterverk, innrømmer skaperen Shigeru Miyamoto at det har sine svakheter. Nærmere bestemt er det Navi, den pratsomme lille feen som Zelda-skaperen ser på som spillets akilleshæl, og i en gammel, men nylig oversatt artikkel fra Shmuplations.

Jeg tror hele systemet med Navi som gir deg råd er det største svake punktet i Ocarina of Time. Det er utrolig vanskelig å designe et system som gir gode råd, råd som er skreddersydd til spillerens situasjon. For å gjøre det riktig må du bruke like mye tid som du ville brukt på å utvikle et helt spill, og jeg var veldig redd for at vi ville grave oss ned i et hull hvis vi søkte perfeksjon der...

Er du enig i at Navi er spillets svakhet?