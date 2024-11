Miyamoto: "Jeg er absolutt ikke et geni"

HQ

Verdens mest anerkjente spillprodusent ser ikke på seg selv som noe spesielt, men snarere som ganske ordinær. Dette til tross for alle hans suksesser og bidrag til bransjen, spesielt som en av hjørnesteinene som førte til Nintendos utrolige prestasjoner. Nei, ifølge Miyamoto selv er han bare en "gjennomsnittsmann" og absolutt ikke et geni. Dette var svaret han ga under en Q&A etter en av Nintendos siste kvartalsrapporter.

"Du omtalte meg som et 'geni', men jeg anser meg selv som ganske vanlig."

Miyamoto fortalte også at han ofte oppfordrer sine ansatte til å finne sin egen vei til suksess i stedet for bare å prøve å lage oppgraderte versjoner av tidligere spill. Dette er et prinsipp han selv har fulgt, og en av grunnene til at vi ikke har sett et nytt F-Zero på mange år.

Hva synes du om Miyamoto - er han et geni eller bare en "vanlig fyr"?