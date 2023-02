Miyamoto sier Nintendo er "alltid jobber med Mario"

HQ

Shigeru Miyamoto er uten tvil en av spillenverdens største legender. Som 70-åring jobber han fortsatt hos Nintendo, og hjelper til med å gi spillere noen flotte titler.

Som skaperen av Mario-serien regnes Miyamoto som litt av en ekspert på den italienske rørleggeren, så nylig spurte IGN ham når vi kan forvente å se et nytt Mario-spill.

"Vi jobber alltid med Mario, så når vi kommer til en tid hvor vi kan dele informasjon vil vi absolutt gjøre det," var Miyamotos-sans svar.

Med The Super Mario Bros. Movie som slippes denne våren trodde noen at en kunngjøring eller utgivelse av videospill kunne falle sammen med filmen. Det ser imidlertid ut til at planleggingen ikke helt har stemt, og vi må vente en stund til før vi ser et nytt Mario-spill.

Hva vil du se i et nytt Mario-spill?