Miyamoto tror han vet hvordan Nintendo vil se ut uten ham

Shigeru Miyamoto er en av de mest innflytelsesrike figurene i spillhistorien. Uten ham er det lite sannsynlig at vi har Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Star Fox og Pikmin. Til tross for mange års tjeneste er Miyamoto fortsatt ivrig etter å jobbe.

Men det vil være en dag da han henger opp sin røde lue for godt. For noen kan dette virke som en dag som vil riste Nintendo til kjernen, men for Miyamoto selv kan det hende at ting ikke endrer seg så mye i selskapet.

"Jeg føler virkelig at det ikke kommer til å endre seg," Miyamoto sa til NPR. – Det kommer nok til å bli det samme. Det er, du vet, folk i ledergruppen, skapere i selskapet og også folk som lager Mario, de har alle denne følelsen av hva det betyr å være Nintendo."

"Selv når det er nye ideer som kommer opp," fortsatte han. "Det er alltid det faktum at det er en ny idé , men også det faktum at det er en ny idé som virkelig har essensen av Nintendo eller ikke?"

Miyamoto er fortsatt involvert i et vell av Nintendo-prosjekter, inkludert The Super Mario Bros Movie som slippes om litt over en måneds tid. Tanken på at Miyamoto ikke er involvert i noe Nintendo virker så rart, men det vil sannsynligvis bli en realitet på et tidspunkt.