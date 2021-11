Miyazaki gjÃ¸r comeback med ny Studio Ghibli-film

HQ

Studio Ghiblis medgründer og sannsynligvis det mest kjente ansiktet fra det kjente animasjonsstudioet, Hayao Miyazaki, har annonsert at han igjen gjør comeback for å lage trolig hans siste film. Det var i et nylig intervju med New York Times at han avslørte at han nå skal lage en tolkning av den kjente boken «How do you live?» fra 1937.

Miyazaki beskriver selv filmen som en storstilt fantasy der handlingen dreier seg om en 15 år gammel gutt som for første gang får oppleve Tokyo vandrende rundt i byen hvor han senere får en svært overveldende opplevelse:

"The watching self, the self being watched, and furthermore the self becoming conscious of all this, the self observing itself by itself, from afar, all those various selves overlapped in his heart, and suddenly he began to feel dizzy."

Hayao Miyazaki kan godt betraktes som en legende innen anime og filmverdenen generelt. Han var også, som tidligere nevnt, med på å grunnlegge Studio Ghibli i 1985, men har allerede før det produsert en rekke filmer i flere tiår.