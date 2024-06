Miyazaki har ikke noe imot at du bruker Elden Ring sin sømløse co-op-mod

HQ

I Elden Ring er standard co-op-funksjonalitet litt ødelagt. Det kan være frustrerende at du ikke kan vandre sømløst rundt med vennene dine i grunnspillet, så det er bra at det finnes en mod for å omgå dette.

I en samtale med PC Gamer sa Hidetaka Miyazaki at modulen ikke er noe teamet hos FromSoftware er imot. "Det er definitivt ikke noe vi aktivt motsetter oss eller ønsker å bagatellisere, og ønsker å gå gjennom hele spillet sammen," sa han. "Når det gjelder hvor vi var med Elden Ring, handlet det rett og slett om at vi ville ha den mer løse, uformelle stilen - slipp inn, beseire en sjef, slipp ut. Det legger ingen tekniske begrensninger på spilleren, det lar dem bare fullføre dette fokuset og så gå videre, for å si det sånn."

Ideen kan imidlertid ha plantet frøet til mer sømløs co-op i fremtiden. "Det betyr ikke at vi ikke vil vurdere andre måter, som at du og vennen din spilte, fra begynnelse til slutt, totalt co-op," sa Miyazaki. "Det betyr ikke at vi ikke vil vurdere slike ideer i fremtidige spill."

Vil du se bedre samarbeidsfunksjonalitet i fremtidige Soulsborne-spill?