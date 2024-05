Miyazaki kommer ikke engang til å prøve å fortelle oss hvor lang tid det tar å slå Elden Ring's Shadow of the Erdtree-utvidelse

HQ

Hidetaka Miyazaki er en av de mest kjente spillskaperne i dag. For Souls-fans er han ofte æret som en slags guddom, men selv han kan gjøre feil, som da han fortalte alle at Elden Ring ville ta 30 timer å slå hvis du fokuserte på hovedoppdraget alene.

I et nytt intervju med det kinesiske nettstedet Gōuhuǒ yíngdì (transkribert av @swordandflower på Twitter/X), ville ikke Miyazaki gjøre den samme feilen igjen, og han nektet derfor å gjette hvor lang tid det ville ta spillerne å slå Shadow of the Erdtree.

"For spilletid," begynte Miyazaki. "Jeg burde ikke være den som svarer på dette spørsmålet. For Elden Ring sa jeg i et intervju at det vil ta rundt 30 timer å fullføre hovedspillet, men etter at det ble utgitt, fortalte alle meg at jeg løy og at det ikke på langt nær var nok tid. Vel, som utviklere tester og itererer vi kontinuerlig på spillene våre, så vi vet alt som er å vite om spillet. Derfor er ikke spilletiden vår en god referansepost."

Soulsborne-regissøren bekreftet også at Shadow of the Erdtree er den første og siste DLC-en for Elden Ring, så uansett hva FromSoftware jobber med neste gang, vil det være et nytt forsøk.