MLB The Show 22 kommer til både Switch og Xbox Game Pass i april

Baseball har ikke akkurat vunnet mange hjerter her til lands, men vårt lille kongerike huser likevel noen fans av MLB The Show. Det er nemlig snakk om et ytterst solid sportsspill, og i går kveld ble det avslørt en rekke detaljer om det kommende MLB The Show 22.

Først og fremst kom det frem at lanseringen skjer 5. april på alle konsoller. Den tidligere PlayStation-eksklusive serien fra Sonys San Diego Studio slippes akkurat som i fjor også på Xbox, i tillegg har den nå funnet veien til Nintendo Switch.

I fjor var første gang serien ble sluppet på flere plattformer med lanseringen av MLB The Show 21 på Xbox One og Xbox Series. Den gang ble det også sluppet direkte på Xbox Game Pass, og det blir tilfellet i år også. Det avslører Microsoft selv på a href="https://news.xbox.com/en-us/2022/01/31/mlb-the-show-22-cover-athlete-and-xbox-game-pass-announce/" target="_blank">Xbox Wire.</a> For å gjøre alt bedre støtter spillet cross-play og cross-progression mellom alle plattformene.

Til slutt ble det avslørt at spillets cover blir prydet av Los Angeles Angels' Shohei Ohtani.