MLB The Show 23 annonsert og lanseres i mars

HQ

MLB The Show 23 ble annonsert sent mandag, og vi fikk en ganske massiv informasjonsutblåsning, inkludert utgivelsesdato, coverutøver, Game Pass-bekreftelse og mer. La oss starte med når vi skal spille spillet, og det er 28. De bekreftede formatene er Playstation 4/5, Switch, Xbox One og Xbox Series S/X - og hyggelig nok støtter de alle krysslagringer.

Æren av å være coverstjerne tildeles Miami Marlins utespiller Jazz Chisholm Jr., noe som definitivt virker som et godt valg med tanke på hans siste sesong. Endelig er det også bekreftet på Xbox Wire at MLB The Show 23 vil bli inkludert i Game Pass fra og med dag 1 (akkurat som de to foregående installasjonene).