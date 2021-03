MLB The Show-gameplay viser forbedringer på PS5 og Xbox Series

Nå er ikke akkurat baseball en særlig populær sport i Norge, så det er ikke rart MLB The Show-spillene vanligvis holder seg langt unna toppen av salgslistene her. Serien...

PlayStation-spillet MLB The Show 21 slippes på Xbox i april

den 1 februar 2021 klokken 17:39 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For litt over to år siden ga Sony oss en overraskende beskjeden om at 2020 ville bli det siste året hvor baseball-spillserien MLB The Show ville være...