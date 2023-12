Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance-trailer vender tilbake til fronten i ettårskrigen

Netflix fortsetter å utforske animeområdet ved å slå seg sammen med Bandai Namco og produksjonsselskapet Safehouse Inc. om en ny serie i Mobile Suit Gundam-universet.

Serien, som går under navnet Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance, er laget med Unreal Engine 5 og er rettet mot et publikum over hele verden. Når det gjelder hva serien vil utforske, får vi vite at den vil vende tilbake til ettårskrigen, nærmere bestemt den europeiske fronten som først ble utforsket i den opprinnelige serien som debuterte i 1979.

Selv om det ennå ikke er satt noen utgivelsesdato for denne serien (alt vi har fått vite er at den snart kommer på Netflix), har det dukket opp en teaser-trailer som gir glimt av mech-krigføring og massevis av eksplosive kamper. Ta en titt på traileren nedenfor.