Mobilspillet Mighty Doom lanseres for fullt neste måned

Bethesda har spikret en utgivelsesdato for top-down action-skytespillet til mobile enheter, Mighty Doom. Spillet er satt til å komme neste måned, etter en tidligere myk lansering for et par år siden, og vil gi spillerne i oppgave å lede Mini Slayer mens han plaffer seg gjennom horder av demoner som beskrives som "elskelig brutale".

Det gratis spillet kommer til både iOS- og Android-enheter, og vil også inneholde utfordrende bosser og til og med ikoniske nivåer, alt satt i et "animert Doom univers" inspirert av Doom Eternals samleleker.

Mighty Doom lanseres offisielt 21. mars 2023, men det er nå åpnet for alle som ønsker å forhåndsregistrere seg for spillet. Det skal også sies at hvis du laster ned og spiller spillet mellom lansering og 20. april, vil du bli belønnet med Mini Slayer's Pack, som inkluderer Baron of Hell Cannon-skin, Cacodemon Rocket Launcher-skin, tre Equipment Keys, en Weapon Key, og 80 av premiumvalutaen, Crystals.

Sjekk ut den nyeste traileren for spillet nedenfor.