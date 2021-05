Mobilspillet Ni no Kuni: Cross Worlds lanseres 10. juni

Du ser på Annonser

Cross Worlds er det seneste tilskuddet i Ni no Kuni-franchisen, og er et MMORPG utviklet av Netmarble Games og utgis av Level-5. Spillet ble først annonsert tilbake i november 2019 med planlagt lansering sent i 2020, men ble, som så mange andre spill, utsatt til i år.

Via en nylig presserelease avslører Netmarble Games og Level-5 endelig den offisielle lanseringsdatoen. Ni no Kuni: Cross Worlds er nå forventet på iOS og Android den 10. juni, og vil først og fremst være tilgjengelig i Japan, Sør-Korea, Hongkong, Macao og Taiwan, men forhåpentligvis ser vi en vestlig lansering etter hvert også.

Takk, Gematsu.