Mobilspilling var ekstremt populært i 2022

Selv om det ofte fortsatt er et skille mellom mobilspillscenen og PC- og konsollverdenen kan det ikke benektes at det største spillfellesskapet tilhører mobile enheter. Med milliarder av smarttelefoner er det ingen overraskelse at mobilspill er den mest lukrative spillutviklingsplattformen, og studioer legger helt klart merke til det.

Som avslørt i den årlige Unity Gaming Report nevnes det at forbrukerne spilte flere mobilspill i 2022 enn de gjorde i 2021 (rundt 8% mer for å være presis) og at spillstudioer går over til å lage flere mobiltitler.

Mens studioer i alle størrelser har slengt seg på denne trenden viste større studioer den største økningen med et hopp på 44% i mobilproduksjon. Når man ser på massive selskaper som Ubisoft og hvordan deres fremtid består av ganske mange mobiltitler virker det ganske troverdig.

Men bare fordi mobilmarkedet har blitt doblet betyr ikke det at andre plattformer lider. Rapporten legger til at store studioer også har laget 16% flere multiplattformspill i 2022 enn de gjorde i 2021.