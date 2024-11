Mod-støtte er på vei til Warhammer 40,000: Space Marine II

HQ

Warhammer: Space Marine IIs moddingfellesskap har jobbet hardt siden lanseringen av spillet. Fra blodigere grafikk til Primarch-maktfantasier, det er mange interessante tillegg du kan gjøre til spillet ditt via Nexus.

Imidlertid kommer en stor endring snart til mods. Som beskrevet i et nytt Steam-innlegg, fjerner Saber Interactive tilgangen til offentlige onlinespill hvis du har mods installert. Dette vil ikke påvirke private lobbyer, men det vil hindre deg i å søke etter offentlige onlinespill hvis du har mods, fordi de tar for mye serverplass og forårsaker problemer.

På den lyse siden av ting kommer tilpassede Eternal War-spill snart, som vil tillate mods sammen med private Operations-kamper. Videre er offisiell mod-støtte på vei, og legger til verktøy som utviklere bruker for å gjøre moddingsprosessen jevnere. Det er også et løfte fra Saber om å fikse rørledningen hvis de noen gang ødelegger mods med en oppdatering ved et uhell.