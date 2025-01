Modder prøver å vekke den mytiske Nintendo Playstation til live

HQ

Nintendo Playstation kan meget vel være den mest myteomspunne konsollen i spillhistorien - en hybrid mellom Sonys Super Disc-format og Nintendos velprøvde kassettteknologi. Et samarbeid som, som vi alle vet, endte i katastrofe og midlertidig ga Philips rettighetene til å lage noen av de verste lisensierte spillene i historien.

Men en målbevisst modder, kjent for å ha laget et spesialtilpasset Sega Neptune-hovedkort, jobber med å vekke Nintendo Playstation til live. Personen, som går under navnet Cosam the Great, har delt et bilde av et modifisert Super Famicom-hovedkort som kjører Super Disc BIOS - den tilpassede BIOS-en som ville ha drevet Nintendo PlayStation hvis den hadde blitt utgitt.

Cosam påpeker at prosjektet fortsatt er i en tidlig fase, og beskriver det nåværende resultatet som "verdens mest overkompliserte, men ufullstendige Super Famicom". Prosjektet har allerede en voksende fanskare som ivrig støtter det, med lommebøkene klare. Dessuten har Wesk Mods gjort modelleringsfiler for konsollens kabinett tilgjengelig, noe som betyr at de eksterne delene av konsollen er klare til bruk.

Kunne du tenke deg å eie en modernisert versjon av Nintendo Playstation?