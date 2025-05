Modder vekker Borderlands MMO til live igjen

Du ville bli tilgitt for å glemme Borderlands Online, et kinesisk MMO fra Shanda Games som ble kansellert helt tilbake i 2015, rundt et år etter at spillet ble avslørt. Men selv om det virket som om hele verden hadde glemt Borderlands Online, brakte en fan og modder det tilbake fra de døde.

Vel ... på en måte, dataminer og modder EpicNNG (takk, PC Gamer) klarte å få karakterskaperen Borderlands Online opp og gå igjen, og viste resultatet på sosiale medier. Det er imponerende å se den gamle versjonen komme til live igjen, og det minner oss om hvor viktig moddere kan være for å bevare videospill.

Borderlands Online var en MMO-opplevelse som lot deg reise ned til Pandora som en av fire Vault Hunter-klasser. I likhet med Borderlands 2 kunne du velge mellom klassene Soldier, Siren, Berserker og Hunter, og kjempe deg gjennom den klassiske Borderlands-planeten, med fanfavorittområder og NPC-er innimellom.

Det er usannsynlig at Borderlands Online kommer tilbake slik det var ment, men glimt av det kan dukke opp her og der. Hvis du vil ha mer Borderlands, er det selvfølgelig den siste hoveddelen i serien som kommer i september.