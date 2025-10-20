Moderat valgseier i tyrkisk-kypriotisk valg gir håp om fredsforhandlinger En avgjørende seier for sentrum-venstre-partiets Tufan Erhurman øker forventningene til nye forhandlinger på den delte øya.

En avgjørende seier for en moderat tyrkisk-kypriotisk leder har gitt håp om fremgang i fredsforhandlingene på den delte øya, som lenge har stått i stampe. Den nye presidenten, sentrum-venstreorienterte Tufan Erhurman, gikk til valg på dialog og forsoning, og har allerede mottatt positive signaler fra gresk-kypriotiske tjenestemenn som er ivrige etter å engasjere seg. Mens den avtroppende lederen hadde søkt internasjonal anerkjennelse for utbryterne i nord, signaliserer den nye administrasjonen et skifte i retning av diplomati. Regionale aktører, inkludert Tyrkia, har reagert forsiktig og anerkjent det demokratiske valget, samtidig som de har diskutert hvilke konsekvenser det vil få for enklavens fremtid.