Modern Warfare III-betaen når Playstation først til tross for Xbox-oppkjøpet

Vi vet alle at Microsoft prøver å kjøpe Activision/Blizzard, men avtalen er ennå ikke i boks. Sony har på sin side forsøkt å gjøre alt som står i deres makt for å hindre oppkjøpet, og årsaken er selvsagt Call of Duty. De siste årene har Sony hatt et tett samarbeid med Activision om det populære militærskytespillet, og de fem siste titlene i serien har alle vært tilgjengelig i betaversjon til Playstation. Dette kan imidlertid være siste gang det skjer.

Selv om Microsoft kommer stadig nærmere en overtakelse, ser det ut til at Sony har klart å stjele tilgangen til den kommende Call of Duty-betaen også denne gangen. Sonys arabiske avdeling har via et innlegg bekreftet at betaversjonen av høstens storspill Call of Duty Modern Warfare III blir tilgjengelig for Sonys format først, og forspranget på fem dager gjelder de som har forhåndsbestilt spillet til Playstation. Om dette er siste gang betaversjonen lander først på Sonys maskiner eller ikke, skal være usagt, men hvis Call of Duty i fremtiden eies av Phil Spencer og hans Xbox-team, virker det sannsynlig at det er slutt.

