Modern Warfare påskeegg funnet i S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Hvis du har begynt å spille S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, vet du at det er et massivt spill med en stor (og radioaktiv) verden å utforske rundt det havarerte atomkraftverket. For de som er grundige, er det mye spennende å finne, som ikke bare inkluderer ting relatert til spillet, men også påskeegg.

En X-bruker har funnet et veldig fint et som vi tror vil få mange av dere til å smile. For snart 20 år siden fikk vi besøke Chornobyl i Call of Duty-seriens mest kjente oppdrag, All Ghillied Up.

Det var et innovativt og rett og slett fantastisk oppdrag i Call of Duty 4: Modern Warfare, der vi som en ung kaptein John Price måtte skyte Imran Zakhaev som var i Pripyat for å gjøre en lyssky avtale. Det innebar først en briljant stealth-sekvens og deretter et snikskytterdrap fra Pripyat-hotellet Polissya i det påfølgende oppdraget One Shot, One Kill.

Dette hotellet er selvfølgelig med i S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, og hvis du går til rommet der du prøvde å skyte Imran Zakhaev, finner du en M701 Super snikskytterrifle på et bord, som er spillets kraftigste (og dermed tilsvarende Barrett M82 som vi skjøt med i Call of Duty 4: Modern Warfare-oppdraget), i en åpenbar hyllest til dette klassiske oppdraget.

Sjekk ut X-innlegget nedenfor for bilder, og hvis du blar gjennom kommentarene, finner du også flere S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl påskeegg.

Husker du dette Call of Duty 4: Modern Warfare-oppdraget? GSC Game World gjør det i hvert fall.

