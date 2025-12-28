ModRetro har lansert en ny versjon av sin Game Boy-klone, som er knyttet til en amerikansk våpenprodusent.

HQ

ModRetro er et amerikansk retrospillselskap som produserer virkelig vellykkede Game Boy- og Nintendo 64-kloner, og som har oppnådd stor suksess med sine retroprodukter.

Nå har ModRetro lansert en ny versjon av Game Boy-klonen Chromatic, som er bygget av det samme materialet som brukes av militære droner fra den amerikanske våpenprodusenten Anduril Industries. ModRetros administrerende direktør Palmer Luckey eier også Anduril Industries.

Anduril Industries produserer autonome våpensystemer som angrepsdroner, undervannsfarkoster og AI-programvare, og den nye versjonen av Chromatic kalles "Anduril Edition", og den er merket med Anduril-logoer og kommer med et anheng med Anduril-logoen. ModRetro sier at maskinen er laget "for de som har behov for ytelse og pålitelighet under alle forhold."

Da det gikk opp for retromiljøet at det var en klar forbindelse mellom ModRetro og våpenprodusenten, ble det en kraftig motreaksjon mot selskapet. Flere i retromiljøet har sagt at de ikke lenger vil kjøpe ModRetro-produkter, fordi de ikke ønsker å støtte våpenindustrien indirekte, og flere retromedier har uttalt at de ikke lenger vil dekke og anmelde ModRetro-produkter.

Det høres ut som et selvmål for ModRetro, men hva synes du om at de har valgt å knytte våpenindustrien tett sammen med et spillprodukt i form av en Anduril Edition av deres populære Game Boy-klone? Har ModRetro gått over streken her?