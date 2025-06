Mœbius-inspirert eventyr Sable er gratis på Epic

HQ

Det kritikerroste svenske eventyrspillet Sable, som ble utgitt i 2021, kan nå lastes ned helt gratis via Epic Games Store - en perfekt liten sommergodbit for spillere. Spillet er utviklet av Raw Fury, og har blitt hyllet for sin unike visuelle stil, tydelig inspirert av den legendariske kunstneren Mœbius, og ofte sammenlignet med The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Sable Zelda: Breath of the Wild byr på en langsom og meditativ opplevelse der du spiller som hovedpersonen - en ung jente som legger ut på en reise for å finne masken sin og vende tilbake til nomadeklanen sin. I stedet for kamp eller høyoktan action fokuserer spillet på utforskning, atmosfære og estetikk, noe som gjør det til et annerledes, men unektelig vakkert eventyr.

Dette tilbudet er tilgjengelig frem til 3. juli, så hvis du er i humør for noe avslappende og kunstnerisk å spille, må du ikke gå glipp av sjansen. Alt du trenger er en Epic Games-konto og en PC - så er det bare å laste ned og kaste deg ut i det. Først til mølla, først til mølla!

