Monkey Island får fysisk samlerutgave til PC

Om du liker Monkey Island og fysiske spill, så har Limited Run Games nå meddelt på Twitter at de kommer til å slippe en fysisk samlerutgave med Monkey Island-spill; The Secret of Monkey Island (både originalen og Special Edition), Monkey Island 2: LeChuck's Revenge: Special Edition og The Curse of Monkey Island.

Samlingen lanseres til PC i oktober, og forhåpentligvis selger den bra nok til at Disney innser at det er på tide å gjenopplive serien.